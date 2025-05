Biogas, la Conferenza dei servizi: "Servono delle soluzioni coerenti"

A differenza di quanto chiedevano il consiglio comunale di Gualtieri e il Comitato Aria Buona, la Conferenza dei servizi ci sarà, domani, per esprimere il parere tecnico per l’autorizzazione al contestato impianto di biometano previsto in un’area di campagna a Santa Vittoria. Il Comitato "Aria Buona" guidato dal portavoce Paolo Ferrarini (foto), chiede al sindaco Federico Carnevali delle azioni coerenti con i pronunciamenti istituzionali. "Accanto alle ragioni che fin dall’inizio il Comitato ha indicato come incompatibili con l’impianto prospettato (salute, sicurezza idrogeologica, viabilità) si aggiunge ora la legge regionale 717 del 12 maggio scorso, i cui dettati stroncano definitivamente qualsiasi possibilità di legittimare un impianto come quello considerato. L’azienda proponente deve essere agricola e produrre il 50% delle biomasse utilizzate e inoltre non deve in alcun modo destabilizzare viabilità e sicurezza stradale nei centri storici. L’esatto contrario dell’impianto prospettato. E chiediamo ad Arpae di tirare le coerenti conseguenze negando l’autorizzazione all’impianto".