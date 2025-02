Biogas, le istituzioni chiariscono: "Anche noi contrari all’impianto"

Prima un’assemblea pubblica alla sala civica di Santa Vittoria di Gualtieri organizzata dal Comitato Aria Buona per dire ancora una volta "no al biometano", relativamente al progetto dell’impianto previsto in Strada D’Este a Santa Vittoria, con relatore il professor Gianni Tamino, esperto in materia. E alle richieste di illustrazione delle azioni messe in campo contro quel progetto, le istituzioni rispondono confermando la "contrarietà politica" a quell’impianto, ma aggiungendo pure che "l’iter autorizzativo è normato da leggi regionali e, soprattutto, nazionali che incentivano e promuovono la nascita di tali impianti".

Il sindaco di Gualtieri, Federico Carnevali, il presidente dell’Unione Bassa Reggiana, Roberto Angeli, e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, ribadiscono di aver "fatto tutto quanto potevano fare", sollecitando pure Governo e Regione "a rivedere le rispettive normative che limitano fortemente il potere decisionale degli enti locali". E convocano un’altra pubblica assemblea, per il 3 marzo, con la presenza di tecnici di Arpae, Azienda Usl e Consorzio di Bonifica.