Biogas nelle Valli, il caso in Regione

L’autorizzazione alla realizzazione di un allevamento intensivo suinicolo da 1.600 capi, con vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, e di due impianti per la produzione di biogas e biometano, a ridosso delle Valli di Novellara, è oggetto dell’interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega, Tommaso Piazza.

"A sostegno delle segnalazioni dei giorni scorsi di Cristina Fantinati, consigliere di Novellara, e di Elisa Rodolfi, di Guastalla, ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale per ottenere risposte sulla scelta di un’area di interesse storico e paesaggistico per questo tipo di attività. L’area in questione, oltre ad essere parte della Rete Natura 2000, è in un territorio a elevato rischio idraulico, come dimostrano i recenti eventi alluvionali. Non si può ignorare la fragilità di questa zona", dice Piazza.

L’interrogazione sottolinea come l’allevamento autorizzato non sia sufficiente a garantire l’autosufficienza dei due impianti autorizzati imponendo un abbondante ricorso a deiezioni animali fornite da terzi con conseguente afflusso e deflusso di mezzi pesanti. "Il passaggio continuo di mezzi pesanti in un’area vincolata e di grande valore ambientale - sottolinea il consigliere Fiazza - pone degli interrogativi sulla compatibilità di tale progetto con le norme vigenti".