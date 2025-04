Biogas, oggi il confronto col presidente de Pascale

Dovrebbe svolgersi oggi il tanto richiesto incontro con il presidente della Regione, Michele de Pascale, con i rappresentanti dei gruppi consiliari di Gualtieri e del Comitato Aria Buona, sul tema del progetto per la realizzazione di un impianto di biometano nelle campagne di Santa Vittoria. Un incontro che da mesi viene richiesto, in particolare dal Comitato di cittadini Aria Buona, tra i principali oppositori del progetto, che viene considerato dannoso per la salute pubblica e la sicurezza del territorio locale. Si chiede di sottoporre, direttamente al governatore dell’Emilia-Romagna, i vari argomenti che evidenziano i potenziali rischi – per salute, sicurezza e traffico – che deriverebbero dalla presenza di un impianto di biometano come quello previsto dal progetto in fase di valutazione.

È stata invece respinta la richiesta del Comitato Aria Buona di partecipare all’incontro della Conferenza dei Servizi, per poter illustrare le "ragioni del no" all’impianto con dati, previsioni e documenti tecnici. Arpae ha negato la possibilità di partecipazione al Comitato. Da aggiungere come dalla Soprintendenza non risultino vincoli paesaggistici o culturali legati ai ponti di Strada d’Este. Ma dal gruppo di maggioranza consiliare, Comunità in Azione, annunciano che in caso di approvazione del progetto, l’impresa sarebbe tenuta a eseguire scavi esplorativi per accertare l’eventuale presenza di reperti archeologici nel sottosuolo. Qualora emergano dei reperti degni di attenzione, la Soprintendenza dovrà effettuare le adeguate valutazioni.

