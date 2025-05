"Biogas, progetto utile solo se si dialoga con enti locali"

Sono stati confermati gli impegni ad approfondire le verifiche tecniche dei vari enti che fanno parte della Conferenza dei servizi, chiamati a decidere sulla richiesta di realizzazione di un impianto di biometano in strada d’Este, nelle campagne di Santa Vittoria di Gualtieri. Se ne è parlato ieri in un incontro alla sede Arpae a Reggio, con il presidente della Regione, Michele de Pascale, che ha incontrato i rappresentanti di amministrazione e consiglio comunale di Gualtieri, del Comitato Aria Buona, dell’Unione Bassa Reggiana.

Come era facilmente prevedibile, è emerso come l’autorizzazione possa essere concessa nel caso che i pareri degli enti tecnici saranno favorevoli al progetto. Ma il governatore della Regione ha comunque garantito l’impegno affinché simili impianti non debbano dipendere solo da fattori puramente tecnici, ma anche da una programmazione del territorio.

"Questi impianti sono giustamente considerati una priorità, visto che trasformano reflui in energia. Ma se mi chiedono se condivido che questi impianti non facciano parte di una programmazione compiuta con gli enti locali, allora ritengo che il procedimento sia sbagliato", ha commentato Michele de Pascale. Allo stesso presidente è stato sollecitato un intervento affinché si possano apportare dei correttivi alla normativa generale, per consentire agli enti locali di poter essere "parte attiva" in questi progetti, anche quando riguardano accordi tra soli soggetti privati. Da enti locali, consiglieri e comitato Aria Buona confermata la contrarierà al progetto in questione.

Antonio Lecci