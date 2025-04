Biogas, soluzioni per la viabilità: "Aumenterà il traffico di camion"

Azioni su viabilità e sicurezza in caso di eventuale realizzazione dell’impianto di biometano a Santa Vittoria di Gualtieri. Il gruppo di maggioranza Comunità in azione delinea formalmente le richieste di interventi da prevedere in caso di autorizzazione e realizzazione dell’impianto. I tecnici comunali hanno analizzato l’impatto dell’aumento del transito di camion e mezzi pesanti sulla viabilità locale. La strada in questione è già ampiamente utilizzata da veicoli pesanti, inclusi quelli agricoli, e non sono stati rilevati impedimenti assoluti. Tuttavia, sono state proposte alcune azioni: sistemazione della strada con stabilizzato, interventi di depolverizzazione su oltre 2 km di strada per ridurre le polveri sollevate dai mezzi in transito, prescrizioni stringenti per garantire la sicurezza stradale con interventi manutentivi significativi, oltre alla realizzazione di una nuova corsia per migliorare l’accesso a strada d’Este (foto). Si tratta, complessivamente, di interventi molto costosi a carico dell’impresa che propone il progetto. Tanto costosi da poter disincentivare l’operazione.