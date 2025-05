"Biogas, sospendete subito il procedimento in corso"

Un consiglio comunale vivace, ieri a Gualtieri, dove si è parlato in particolare del progetto dell’impianto biogas a Santa Vittoria. In discussione c’era infatti una mozione del gruppo di maggioranza che chiede la sospensione dell’iter autorizzativo dell’impianto, soprattutto alla luce delle nuove normative regionali che frenano gli impianti che non utilizzano tutto o in gran parte materia prima derivante da propria attività. Il Comitato Aria Pulita e i consiglieri di opposizione di GualtieRinnova coordinati da Cristina Reda (foto) chiedono che venga sospeso anche il procedimento in corso alla Conferenza dei servizi, che entro fine maggio è chiamato a esprimere il parere per l’autorizzazione.

Sarebbe una beffa se a fine mese venisse autorizzato un impianto, che però non avrebbe le caratteristiche tecniche previste dalla normativa che dovrebbe entrare in vigore a giugno. Anche perché la legge non avrebbe effetti retroattivi, con il territorio che si troverebbe a Santa Vittoria una struttura con elementi non contemplati dalle ormai imminenti disposizioni regionali e, dunque, da evitare.