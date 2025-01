Biogas, spunta il progetto di un altro impianto

Mentre ancora si guarda con attenzione alla procedura per l’autorizzazione per un nuovo impianto di biometano a Santa Vittoria di Gualtieri – con cittadini, autorità locali e provinciali contrari al progetto – una simile struttura viene proposta per una zona di campagna a Guastalla, in via Fienilnuovo. Una società con sede a Viadana di Mantova, infatti, risulta aver presentato richiesta di autorizzazione per un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da biogas da 300 kWe connesso a un allevamento suinicolo, che il progetto prevede vicino all’impianto.

L’attività di allevamento è prevista in due fabbricati di nuova realizzazione, a Nord dell’impianto di biogas, per un totale di 1.600 capi suini da ingrasso. Ogni porcilaia verrebbe suddivisa in 42 box. I liquami prodotti dall’allevamento verrebbero interamente raccolti in una vasca di primo recapito. Per alimentare il digestore aziendale si prevede di utilizzare anche effluenti zootecnici prodotti in un altro allevamento suinicolo, situato a 750 metri di distanza dall’impianto.

La biomassa vegetale per l’impianto sarà prodotta soprattutto in terreni della società viadanese, tra Guastalla, Viadana e Sabbioneta, mentre le biomasse vegetali non aziendali verranno reperite da aziende della zona. Il progetto non prevede stoccaggi delle biomasse nel sito dell’impianto, ma in una struttura di Guastalla, in via Confine, con eventuale trasporto all’impianto biogas per il caricamento nella prevasca.

Antonio Lecci