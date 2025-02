Biometano a Gualtieri, Comitato pronto a un esposto

Gualtieri (Reggio Emilia), 18 febbraio 2025 - Si prepara una possibile azione giudiziaria da parte del Comitato Aria Buona di Gualtieri per fermare il progetto dell’impianto di Biometano previsto nelle campagne di Santa Vittoria, in via d’Este. Il Comitato di cittadini ha infatti incaricato un avvocato, Giulio Cesare Bonazzi, di seguire la vicenda, pronti anche a un esposto alla Procura della Repubblica. Il Comitato, infatti, lamenta un silenzio delle istituzioni pubbliche locali, nonostante le mozioni di Comune di Gualtieri, Unione Bassa Reggiana e Provincia di Reggio che hanno evidenziato contrarietà a quel progetto. Il Comitato ritiene che quell’impianto porterebbe notevoli svantaggi e problemi alla comunità locale, con un aumento di traffico e inquinamento per mezzi pesanti su strade giudicate inadeguate, transito di carichi di letame, liquami e altre biomasse di scarto, conseguenze per il comparto agricolo locale, oltretutto su un’area potenzialmente esondabile in caso di forti ondate di maltempo. Il Comitato “Aria Buona” dichiara che contro la ragione della forza i cittadini hanno a disposizione e vogliono far valere la forza del buon senso e della ragione. Con questa consapevolezza, il Comitato chiede ai responsabili delle istituzioni di essere coerenti con le decisioni già assunte per far fronte comune con i cittadini per dire no a un impianto che viene definito inaccettabile.