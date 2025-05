Biometano a Gualtieri, un no (per ora) al progetto

Gualtieri (Reggio Emilia), 26 maggio 2025 - Si temeva che l’autorizzazione venisse concessa. Ma per ora il via libera all’impianto di biometano, previsto nelle campagne di Santa Vittoria di Gualtieri, dovrà attendere. Dopo un lungo confronto concluso solo nel primo pomeriggio, la Conferenza dei servizi, ente chiamato a dare o non dare le autorizzazioni a simili impianti, ha emesso un “preavviso di diniego”. Significa che l’azienda proponente ha a disposizione un periodo definito per presentare osservazioni, documenti o memorie, che Arpae dovrà valutare prima della decisione finale. Dunque, per ora si tratta di un punto a favore del Comune di Gualtieri, della Provincia e del Comitato Aria Buona, che da tempo sono schierati contro questo impianto, che viene ritenuto dannoso per il territorio, la sicurezza e la salute pubblica. Intanto, l’ufficio tecnico comunale ha comunicato l’insussistenza delle condizioni necessarie per esprimere parere favorevole e di rilasciare atti di assenso, compreso il permesso di costruire. Ma la questione non è ancora conclusa. Mentre resta da chiarire la normativa in materia, che spesso trova differenze tra le regole nazionali e quelle delle singole regioni. Situazione che rischia di provocare ricorsi e contrasti che non risolvono la questione a favore dei cittadini.