"Biometano a rischio alluvioni"

Il gruppo di maggioranza "Comunità in azione" di Gualtieri conferma l’impegno contro il progetto di impianto di biometano previsto a Santa Vittoria. Alla Regione Emilia-Romagna è stato chiesto di aggiornare il piano di gestione del rischio alluvioni, sottolineando l’importanza di estendere la valutazione a un’area più vasta, suggerendo pure alle autorità competenti – Consorzio di bonifica Emilia Centrale, Regione e la Autorità di Bacino – le criticità idrauliche individuate nell’area prevista per proprio per l’attivazione dell’impianto. Si chiede inoltre la "sospensione dell’iter autorizzativo per l’impianto fino a quando non sarà disponibile una nuova e aggiornata mappatura del rischio idraulico per l’area. La tutela della sicurezza e dell’integrità ambientale del nostro territorio resta la nostra priorità assoluta".