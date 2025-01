Biometano, Aria Buona scrive alle istituzioni: "L’iter di questo progetto è da sospendere"

Il Comitato Aria Buona di Gualtieri torna alla carica per cercare di ostacolare la realizzazione di un impianto di Biometano nelle campagne di Santa Vittoria, ritenendolo un piano che porterebbe impatto negativo sul territorio. Paolo Ferrarini, portavoce del Comitato, ha scritto una lettera al sindaco locale, Federico Carnevali, al presidente dell’Unione Bassa Reggiana, Roberto Angeli, e al presidente della Provincia, Giorgio Zanni, chiedendo un incontro urgente per poter giungere all’obiettivo fissato.

"Sono indispensabili due condizioni per poter affrontare la questione: sospendere l’iter del progetto alla Conferenza dei servizi – dice Ferrarini – e, in ogni caso, non rendere conclusiva la seduta prevista lunedì 13 gennaio. Inoltre, poter contare sull’intera documentazione del progetto, operazione finora non possibile perché la nostra richiesta di accesso agli atti ha riscontrato una risposta parziale".

Interviene anche Cristina Fantinati, consigliere provinciale: "Non ci resta che attendere le decisioni della Conferenza dei servizi del 13 gennaio, sperando che le nostre mozioni siano motivo di riflessione e ripensamento per chi dovrà decidere sul nostro futuro".