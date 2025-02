Biometano, AriaBuona all’attacco. Nuova assemblea il 27 febbraio

Torna alla carica il Comitato Aria Buona di Gualtieri contro il progetto per il previsto impianto di biometano nelle campagne di Santa Vittoria, in strada D’Este. A tre settimane dall’ultima Conferenza dei servizi, il comitato lamenta come Provincia, Unione Comuni e Comune di Gualtieri "non hanno avanzato proposte contro l’impianto, non avendo ancora comunicato la data di presentazione delle stesse proposte".

Intanto, il Comitato Aria Buona ha convocato una nuova assemblea, per il 27 febbraio, sollecitando le istituzioni "affinché l’impianto non venga realizzato". E ribadiscono i cinque temi a contrasto del progetto: la viabilità con aumento del transito di camion, l’interesse storico e archeologico dell’area, il rischio di allagamenti e di sicurezza idraulica della zona, i potenziali effetti negativi per l’agricoltura locale, fino alla precedente decisione di non concedere autorizzazioni per un simile impianto, che era stato previsto nel 2022 a Campagnola. Se non arriveranno delle risposte esaurienti, il Comitato annuncia possibili azioni, anche legali, contro il contestato progetto.