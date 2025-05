"Biometano, con le nuove norme impensabile un via libera"

La nuova delibera regionale cambia i presupposti necessari per l’autorizzazione agli impianti di biometano. Come anticipato dal Carlino, ora l’iter presenta criteri più stringenti per questo tipo di impianti, prevedendo che gli stessi siano installati da imprese agricole all’interno o nelle adiacenze degli stessi centri aziendali, evitando la creazione di insediamenti isolati. Situazione che non risulta nel progetto presentato per un’area di via D’Este a Santa Vittoria.

"Crediamo che le nuove normative – commentano dal comitato Aria Buona presieduto da Paolo Ferrarini (foto) – diano ancora più valore alla richiesta unitaria di cui proprio il nostro Comitato è stato promotore, presentando direttamente al presidente della Regione Emilia-Romagna la richiesta di sospensione dell’iter autorizzativo dell’impianto. Come Comitato ci impegniamo a promuovere tutte le azioni che possano contribuire a realizzare tale obiettivo. L’impianto proposto a Santa Vittoria di Gualtieri, infatti, non risponderebbe ai nuovi requisiti. Di conseguenza, l’autorizzazione a quel progetto dovrebbe essere negata".