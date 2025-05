Biometano, fumata grigia. È un ’preavviso di diniego’

Fumata grigia, almeno per ora, per il progetto dell’impianto di biometano previsto nelle campagne di Santa Vittoria di Gualtieri. La Conferenza dei servizi, nel suo incontro di ieri mattina, ha optato per un "preavviso di diniego". Significa che l’impresa proponente ha una ventina di giorni a disposizione per presentare osservazioni, documenti o memorie, che Arpae dovrà valutare prima della decisione definitiva.

"Il Comune – conferma il sindaco Federico Carnevali – ha scelto una linea di rigore fondata su una solida analisi tecnico-giuridica e un confronto costante con enti e istituzioni. Un lavoro portato avanti con serietà, coinvolgendo esperti qualificati. L’ufficio tecnico comunale ha comunicato l’insussistenza delle condizioni necessarie ad esprimere parere favorevole e di rilasciare atti di assenso, compreso il permesso di costruire". Tra i motivi che ostacolano il via libera al progetto figurano l’inadempimento rispetto alla realizzazione/monetizzazione delle dotazioni territoriali previste dal Rue, la manutenzione delle opere stradali inadeguate, non coerente con i fabbisogni reali, oltre all’assenza di adeguate garanzie fideiussorie della ditta proponente.

"Un percorso istruttorio basato su competenze, responsabilità e rispetto delle regole e non su pregiudizi o posizioni ideologiche", conclude il primo cittadino. Ma la questione non è ancora conclusa. Ora si attende la presentazione della documentazione richiesta all’azienda dalla Conferenza dei servizi, oppure altre eventuali scelte che la stessa azienda potrà compiere sul progetto.

