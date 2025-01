Biometano, la fase di stallo. Rinviata ogni decisione

Il Comitato Aria Buona di Gualtieri, così come le istituzioni pubbliche locali, hanno ottenuto il primo degli obiettivi fissati: rinviare la decisione della Conferenza dei servizi sul progetto dell’impianto di Biometano presentato per un’area posta nelle campagne di Gualtieri, in strada d’Este, a Santa Vittoria. Ieri mattina il lungo dibattito degli enti della Conferenza dei servizi si è infatti concluso con un rinvio a data da destinarsi della decisione finale. E’ emerso, infatti, come ancora ci siano dei dubbi da chiarire su vari aspetti, così come mancano diverse risposte alle questioni sollevate dai Comuni della zona e dal Comitato Aria buona.

Sui provvedimenti per la ‘depolverizzazione’ o sulla manutenzione straordinaria dell’asfalto di strada d’Este, tra l’altro, non risultano essere state fornite le rassicurazioni chieste dagli enti pubblici locali. Per questo si dovranno presentare nuovi atti tecnici da analizzare con molta attenzione prima di avere effettivamente gli elementi sufficienti per approvare il progetto o rigettare il piano. L’area di Santa Vittoria sarebbe stata scelta dall’impresa proponente in quanto risulta vicina a una rete Snam, pur se in una zona non certo tra le migliori per quanto riguarda la situazione viaria. In passato lo stesso progetto era stato proposto per altre zone della Bassa (tra cui un’area di Campagnola), ritenute però non idonee allo scopo. E per questo l’iter per l’avvio dei lavori si era subito fermato.

Antonio Lecci