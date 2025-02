Biometano, scontro totale: "Istituzioni ci ripensino"

"Dunque, il sindaco di Gualtieri, i presidenti di Unione Bassa Reggiana e Provincia, che lavorano convintamente per il No all’impianto di Biometano a Santa Vittoria, organizzano una assemblea pubblica con gli enti che, a detta dello stesso sindaco e del presidente dell’Unione Comuni, si avvierebbero a dare il Si all’impianto in conferenza dei servizi, tramite Arpae e Regione Emilia-Romagna". Emerge un ‘velo’ di polemica dal Comitato Aria Buona di Gualtieri, che non sembra notare dagli enti pubblici locali l’impegno che avrebbero invece voluto nella ‘battaglia’ contro un impianto che, a loro dire, rischia di provocare effetti negativi sul territorio.

"Noi parteciperemo numerosi – aggiungono dal Comitato - all’assemblea promossa dalle istituzioni, informando anche in quella sede di quanto da noi fatto finora dei motivi che vedono tanti cittadini essere contrari d un opera che mette a rischio salute e qualità di vita della nostra comunità. Con lo stesso spirito ci auguriamo pure che anche le istituzioni, a partire dal sindaco Federico Carnevali, partecipino alla assemblea del 27 febbraio presso la sala civica di Santa Vittoria, indetta con l’organizzazione e la collaborazione spontanea di tanti suoi concittadini". All’assemblea del Comitato è atteso pure il prof. Gianni Tamino, riconosciuto come esperto sugli studi legati all’uso delle biomasse, per parlare del funzionamento della tecnologia proposta,dei possibili impatti su territorio e sulla popolazione, della valutazione delle specificità dell’impianto ipotizzato per Santa Vittoria a Gualtieri.

Antonio Lecci