Biometano: spunta lo striscione di protesta

Diventa sempre più visibile la protesta contro il progetto per la realizzazione di un impianto di biometano nelle campagne di Santa Vittoria di Gualtieri. Ieri notte in centro al paese è comparso uno striscione con la scritta "Biometano: no no no", affisso all’esterno dell’area dell’ex scuola elementare, ben visibile anche dalla trafficata ex Statale 63 che attraversa la frazione. Il tutto alla vigilia dell’assemblea convocata per venerdì sera alla sala civica di palazzo Greppi dal Comitato Aria Buona di Gualtieri, che da tempo sta seguendo in modo diretto la vicenda legata al progetto e all’iter burocratico previsto la concessione delle autorizzazioni.

I cittadini hanno già dimostrato la loro contrarietà al progetto, così come le istituzioni locali: nelle scorse settimane, infatti, il Comune di Gualtieri, così come l’Unione Comuni Bassa Reggiana e la Provincia di Reggio hanno espresso parere decisamente negativo al progetto, ancora al vaglio della Conferenza dei servizi, che il 13 gennaio sarà chiamata nuovamente a un incontro per definire gli ulteriori passaggi in vista del si o del no all’autorizzazione.

Secondo i cittadini e le istituzioni locali non ci sarebbero le condizioni per realizzare l’impianto di biometano nel luogo scelto, in particolare per il maggior traffico di mezzi pesanti che si verrebbe a creare in una zona già fortemente penalizzata proprio dal traffico, dall’inquinamento atmosferico e dalle condizioni generali delle strade.

Antonio Lecci