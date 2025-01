Biometano, stasera l’assemblea. Il Comitato: "Bloccare il progetto"

E’ in programma stasera alle 20,30 un’assemblea che il Comitato Aria Buona di Gualtieri organizza a palazzo Greppi, a Santa Vittoria, sul progetto Biometano previsto nelle campagne del paese, contro il quale si sono espresse pubblicamente le istituzioni pubbliche locali. Il Comitato chiede che gli impegni formali si trasformino in fatti concreti, bloccando quel progetto. E il consigliere provinciale Cristina Fantinati (foto) evidenzia come l’iter del progetto sia stato avviato a inizio 2024, ma che solo mesi dopo i cittadini sono stati informati.

Si temono contraccolpi negativi su ambiente e traffico: "Trasportare 91 mila tonnellate di reflui zootecnici, letame, liquame, pollina, sottoprodotti agroalimentari, scarti vegetali e altro ancora per e dall’impianto – dice Fantinati – sono stati stimati oltre 12.000 trasporti su mezzi pesanti all’anno. Questi mezzi pesanti transiteranno anche in vari Comuni, sull’ex Statale 63 e la Sp91, strade con fondo stradale già dissestato e talvolta con una carreggiata non molto larga. E’ evidente che l’ubicazione scelta è totalmente inadeguata".