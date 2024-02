Biscuoli e Prampolini mattatori

La gara promossa dal Caseificio Rozzi Giuseppe ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di gennaio del Matilde Golf. Mauro Biscuoli e Leonardo Prampolini sono stati i mattatori superando gli avversari e completando le 18 buche da campionato in 70 colpi, due meglio del par previsto per i professionisti. Valerio Zotto e Patrizio Matteucci (47) hanno preceduto Vilma Albertelli e Roberto Fagioli (44) nella categoria netta. Il giorno seguente i golfisti emiliani sono scesi nuovamente in campo nella tappa del Vasco Live Golf 2024. In prima categoria Lorenzo Montanari (32) ha superato di misura Dario Messone (31), così come Andrea Cavazzini (37) su Andrea Banchini (36). In terza Marco Frattini (40) ha prevalso su Matteo Iotti (38). Premiati pure i giocatori di quarta categoria. Alessandro D’Addabbo ha vinto col miglior punteggio netto assoluto, ben 41 punti, imponendosi su Giuliano Foscato (38). Carlotta Paterlini (33) è stata la miglior lady.

Andrea Ronchi