Biscuoli sugli scudi

Sabato scorso la San Bernardo Golf Cup ha aperto l’attività agonistica del fine settimana al Matilde Golf. Mauro Biscuoli è stato autore di una prestazione eccellente completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno solo oltre il par, e vincendo la gara. Nella categoria femminile successo per Alice Cavalli con 77 colpi. In prima categoria Piergiovanni Crotti (37) ha preceduto Lorenzo Ligabue (34), in seconda Marco Gilioli (40) ha avuto la meglio su Luca Vecchi Fossa (38) mentre in terza Davide Catellani (41) ha superato di misura Massimo Marini al termine di un testa a testa all’ultimo putt. Domenica agonismo e solidarietà si sono uniti nella gara Ghiottoni, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Reggio Emilia. In campo i giocatori si sono dati battaglia ma alla fine si sono sentiti, giustamente, tutti vincitori per aver contribuito alla raccolta fondi. Lorenzo Ligabue ha completato l’ottimo weekend imponendosi con 76 colpi. Riccardo Ottaviani (37), Guido Chiesi (39) e Giovanna Sassi (42) si sono imposti nelle categorie nette.

