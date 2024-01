Bismantova: inizio d’anno ricco di eventi

E’ ricco il calendario di inizio anno per il teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Per l’Epifania, alle 17, è in programma uno spettacolo per bambini e famiglie, con l’anteprima nazionale di "Modù" di e con Elia Tapognani. Ingresso libero per i bambini fino a 12 anni, 5 euro per ragazzi e adulti. Un lustrascarpe in scena si prepara alla giornata lavorativa e cerca clienti. Il fallimento, il caos e la precisione del gesto portano a una perenne contestazione della realtà. Lo spazio scenico è un surrogato di circo in cui lo spettatore è portato a ridere della propria sana stupidità. Spettacolo adatto a tutti i tipi di… scarpe.

Il 18 gennaio alle 21 si prosegue con "Fuoco nero su fuoco bianco", racconto "tentacolare" della Bibbia ebraica con Roberto Mercadini. Nella Bibbia Ebraica c’è l’umorismo ebraico. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come "fuoco nero su fuoco bianco", come dimostra l’incandescenza delle visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose.

Al Bismantova c’è anche spazio per la musica, con "Mozart e lo spiriti dell’illuminismo", il 28 gennaio alle 17,30, con una lezione-concerto di Emanuele Ferrari che esegue le 12 Variazioni su "Ah, vous dirai-je, maman kv265". Ingresso a 12 euro (ridotto 10 euro). E il 4 febbraio alle 17,30 tocca a "L’Antigone recitativo per voce sola" di Stefano Raimondi, con e a cura di Marta Comerio, con musiche originali eseguite dal vivo da Johannes Bickler. Biglietti a 12 e 10 euro.

Un testo di Dario Fo e Franca Rame sbarca al teatro di Castelnovo Monti il 7 febbraio alle 21 con "Una giornata qualunque" con Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch, per una divertente e vivace commedia che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità della coppia Fo-Rame.