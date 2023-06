"Bisogna illuminare meglio tutto il paese"

Il consigliere Luigi Rocca (nella foto) presenta una mozione sulla scarsa illuminazione del paese, sindaco e maggioranza in aula concordano con lui, ma poi votano contro la stessa mozione. Questo è accaduto nell’ultimo consiglio comunale. La lista civica "Viviamo Montecchio" tramite il capogruppo Rocca, ha presentato una mozione articolata riguardante le carenze di luminosità nella città. "Occorre distinguere tra emergenze tecniche (black out in Via Franchini, Piazzale Cavour e Via IV Novembre) e scelte amministrative – scrive in una nota il consigliere -. Riguardo alle prime ringraziamo i cittadini per le segnalazioni ed auspichiamo un solerte ripristino. Per quanto concerne invece le situazioni di illuminazione assai carente in strada Calerno, Via Landini (Quaternum) Via Curiel ed altre, contestiamo la scelta politica dell’Amministrazione. Troviamo anche ingiustificabile, nel periodo estivo l’abbassamento dell’ intensità elettrica alle 24. Questa è una delle misure che fanno morire il paese. Prendo atto che da parte della maggioranza c’è l’ impegno ad intervenire su Via Curiel e a valutare l’ orario di abbassamento delle luci pubbliche. Ora ovviamente aspettiamo i fatti concreti".

Nina Reverberi