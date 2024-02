"Bisogna mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali"

Una mozione per la messa in sicurezza dell’asse viario del comune di Scandiano è stata presentata dai consiglieri comunali del gruppo misto. Gli esponenti della minoranza Chiara Ferrari (prima firmataria, nella foto), Alessandro Nironi Ferraroni ed Enrico Ferrari chiedono provvedimenti all’amministrazione dopo che numerose segnalazioni "hanno evidenziato tratti di strada con una velocità di percorrenza superiore al limite consentito per legge e misure non adeguate a fronteggiare possibili incidenti. Tutti gli attraversamenti pedonali rappresentano un forte rischio per gli utenti (pedoni, ciclisti e autisti) e sarebbe utile procedere alla rimodulazione degli stessi. Molti dei passaggi pedonali, presenti sul territorio, risultano scarsamente visibili a causa di una illuminazione carente e di una verniciatura usurata dal tempo".

L’opposizione sostiene che per migliorare la sicurezza dell’asse viario "sarebbe utile rialzare molti degli attraversamenti pedonali e dotarli di un’apposita segnaletica orizzontale e verticale, rifrangente e lampeggiante". I consiglieri domandano alla giunta di avviare "una campagna informativa e formativa di educazione stradale ai cittadini" e di studiare l’intervento "più confacente per la messa in sicurezza di tutti i passaggi pedonali presenti in tempi ristretti".

m. b.