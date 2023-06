"Bisogna migliorare il trasporto pubblico e le piste ciclabili"

Spett. Redazione, ho seguito il dibattito in merito alla proposta di estensione della ZTL, comprendendo via Emilia S. Stefano e corso Garibaldi. Mi rincresce vedere che i miei concittadini si adoperano a una raccolta firme per chiedere lo stop a questo importante progetto. Cambiamento climatico e recenti fenomeni atmosferici dovrebbero suggerire un minor uso dell’auto privata nei centri urbani.

Qualunque città europea sta orientando le sue politiche di mobilità in una chiave sostenibile, impedendo un eccessivo transito dei veicoli nei centri storici. Accade spesso che turisti si fermino con la propria auto alle porte di Santo Stefano, chiedendosi se quel tratto sia una ZTL e domandandosi se vi siano le telecamere di controllo del traffico. Neanche noi quando visitiamo Milano, Firenze o Bologna ci aspettiamo di poter arrivare in auto a pochi passi dal Duomo.

Il problema è culturale: le persone, se sono abituate a raggiungere un luogo in auto, vivranno come un sopruso qualsiasi limitazione. Di fronte a un presunto diritto negato all’automobilista, si nega a pedoni, ciclisti, bambini, turisti e cittadini di vivere il centro senza l’ansia di essere investiti da un’auto in transito. Le esperienze positive delle strade scolastiche insegnano già da anni ai piccoli alunni a muoversi in modo sostenibile ed educano anche i genitori che prima pretendevano di accompagnare i figli in classe con il suv.

Siamo sempre così ammirati da città come Amsterdam dove le persone si spostano quasi esclusivamente in bicicletta o sui mezzi pubblici, ma abbiamo paura di applicare quei modelli alle nostre città perché ci spaventa un cambiamento di abitudine. Il tema non è blindare l’esagono e renderlo inaccessibile, ma trovare soluzioni che rendano vantaggioso spostarsi in bicicletta, a piedi e con i mezzi pubblici. Bisognerebbe spostare il focus della protesta facendo una raccolta firme per ampliare l’offerta del trasporto pubblico e la sua frequenza, nonché migliorare i collegamenti ciclabili e non protestare affinché tutti i veicoli possano transitare all’interno dell’esagono. Mozione che sarebbe accolta con favore da tutta la cittadinanza.

Una cittadina