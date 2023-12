Bivaccava con tre lame

Bivaccava sotto una pensilina di piazzale Europa, nei pressi della stazione, con un coltello. A sorprendere il 22enne tunisino, domiciliato a Gualtieri, sono stati i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello multiuso – poi sequestrato (foto) – dotato di tre lame di 5, 6.5 e 7.5 centimetri di lunghezza ciascuna. Inoltre, è stato pizzicato sprovvisto di documenti. Così, è stato accompagnato negli uffici della caserma di Corso Cairoli, per le previste procedure di identificazione, risultato essere clandestino. I militari lo hanno denunciato con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere alla procura.