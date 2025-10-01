Bizzarri lascia il brand di Elisabetta Franchi. Il manager rubierese si dimette da Betty Blue

Il manager rubierese Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, ha concluso il suo mandato come presidente del consiglio di amministrazione di Betty Blue, la società madre del brand Elisabetta Franchi. La notizia è stata ufficializzata due giorni fa con una breve nota della società, che ha annunciato l’avvio di un processo di rinnovamento della governance per supportare le future fasi di sviluppo e perseguire al meglio gli interessi della società.

Bizzarri era entrato nel gruppo Betty Blue nell’aprile 2024, acquisendo una quota che poteva arrivare fino al 23% attraverso la sua holding Nessifashion e assumendo la presidenza del consiglio di amministrazione. L’investimento era stato presentato come parte di una strategia di diversificazione del manager emiliano, che aveva dichiarato di voler focalizzare la sua attività sugli investimenti in aziende e risorse umane di valore nel settore della moda e del lusso. Con l’uscita di scena di Bizzarri, Elisabetta Franchi, fondatrice e stilista del marchio, ha ripreso il controllo della presidenza. La designer bolognese, che ha creato il brand nel 1998, ha guidato l’azienda fino al 2024, quando aveva deciso di affidarsi a Bizzarri per un periodo di rinnovamento.

La decisione di Bizzarri di lasciare Betty Blue – stando ai rumors nel settore, anche per divergenze con la Franchi – segna un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo aver guidato con successo marchi come Gucci, Bottega Veneta e Stella McCartney, il manager emiliano aveva scelto di intraprendere un percorso imprenditoriale personale. E non è escluso che possa lanciarsi in nuove avventure imprenditoriali.