Bizzarri ne combina un’altra Armani sponsor a Rubiera

di Stefano Chiossi

Alzi la mano chi avrebbe immaginato un marchio come Armani coinvolto a pieno titolo in una realtà sportiva di provincia come la Rubierese. Potere delle idee, certo. E di quel Marco Bizzarri che da quanto è entrato in società nell’aprile 2022 ha trasformato la società calcistica in un vero e proprio brand, per diventare "qualcosa di unico in Italia". Il risultato è tutto da vedere: EA7 (la parte sportiva del colosso milanese) diventa ufficialmente sponsor dell’U.S. Rubierese, siglando il contratto che vedrà legate le due parti per il prossimo triennio 2024-2027, a rafforzare una collaborazione iniziata già due stagioni fa con la ‘mano’ di Armani a realizzare i kit di allenamento e di gioco a tutte le squadre.

Il nuovo accordo nasce da interessi condivisi. Quello territoriale, con l’azienda milanese che già da alcuni anni ha acquistato l’ex stabilimento Simint a pochi passi dal comune sul Secchia; quello personale, in cui la figura del rubierese doc Marco Bizzarri è il naturale collegamento, considerando i suoi 8 anni da Ceo di Gucci (scadenza contratto il prossimo 23 settembre) dove ha triplicato il fatturato della storica Maison passata dai 3 agli attuali 10 miliardi di euro. Infine, la direzione operativa: la società biancorossa negli ultimi 12 mesi ha ampliato la propria rete su più fronti, a partire dal ‘Progetto inclusione’ – uno spazio sportivo riservato a persone con disabilità sotto la supervisione di tecnici qualificati – e proseguendo nel creare la nuova squadra femminile con annessa scuola calcio.

E proprio sui giovanissimi si concentra anche il progetto ‘Multisport’ guidato da Virna De Angeli (detentrice del record italiano sui 400 metri indoor), che avvicina piccoli atleti a varie discipline con l’obiettivo di educarli ai valori del gioco, del divertimento e dell’inclusione. "Siamo felici che il rapporto di collaborazione tra U.S. Rubierese ed EA7-Giorgio Armani si sia rafforzato fino alla stipula di questo importante accordo – le parole soddisfatte di Enrico Bertoldi, vicepresidente della società biancorossa –. Crediamo sia un passo determinate per raggiungere gli ambiziosi obiettivi sportivi e sociali che ci siamo imposti". Mentre Bizzarri, formalmente uno dei soci della Rubierese, ha concluso: "Conosco bene gli investimenti per la valorizzazione dello sport promossi da EA7-Giorgio Armani, che non si esauriscono nel solo valore agonistico, mentre da parte mia sono fiero dei risultati ottenuti in soli 12 mesi che sono andati oltre le più rosee aspettative. Ma guardiamo avanti: sono convinto che continueremo ad allargare la base di soci e sponsor necessaria per creare qualcosa di unico in Italia per i ragazzi del territorio, ovvero il nostro futuro".