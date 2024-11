Black Friday a teatro: sconti su 50 biglietti

In occasione del Black Friday, la Fondazione I Teatri mette in vendita 50 biglietti al 50 per cento di sconto. L’offerta è on line (su www.iteatri.re.it) dalla mezzanotte di domani alle 23.59 di domenica 1 dicembre e alla biglietteria della Fondazione I Teatri (nelle giornate di domani e sabato). C’è poi un’altra opportunità per gli spettatori da parte di Ccn/Aterballetto e Fondazione I Teatri: martedì 4 marzo (alle 20.30) si aggiunge un’altra data alla già annunciata Notte Morricone di mercoledì 5 marzo, i cui biglietti al Teatro Municipale Valli sono andati quasi completamente esauriti. Una volontà da parte di Aterballetto, che sta riscuotendo grande successo con questo spettacolo - coprodotto da Fondazione I Teatri - di dare la possibilità al maggior numero di reggiani di assistere a questo concentrato visionario e immaginifico, per il quale Gigi Cristoforetti - direttore di Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto - ha scelto di rivolgersi a Marcos Morau, artista ora tra i più ricercati e molto capace di interrogare a fondo la contemporaneità. Lo spettacolo è un viaggio coreografico metaforico e sorprendente dentro e per la musica del Premio Oscar Ennio Morricone, in una scena fatta da oggetti danzanti, per i sedici danzatori di Aterballetto tra fra musica, danza, arti visive e rimandi cinematografici. "Notte Morricone – così lo spiega il coreografo Marco Morau - si svolge nel crepuscolo di una notte ordinaria nella vita di un creativo, che solo e stordito davanti ai suoi fogli, prende appunti e visualizza melodie per film che non esistono ancora, riportando in vita storie nell’aria rarefatta della sua stanza. La notte sarà piena di visitatori, alcuni musicisti, che risponderanno alla sua chiamata creativa per registrare le sue idee fugaci in uno studio di registrazione improvvisato".

Stella Bonfrisco