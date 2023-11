Black Friday ai Teatri: 50% sui biglietti

È tempo di Black Friday anche per la Fondazione I Teatri. Da venerdì a domenica saranno in vendita 50 biglietti per ogni spettacolo del cartellone con uno sconto del 50 per cento (è escluso dall’offerta solo il concerto del 25 novembre della Chamber Orchestra of Europe).

L’offerta – fino a esaurimento della disponibilità – è valida online da mezzanotte di venerdì 24 alle 23.59 di domenica 26 novembre e in biglietteria nella sola giornata di sabato 25 novembre (ore 10-12.30 e 17-19).