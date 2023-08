Black Out a Fabbrico: Protestano i Residenti

Proteste per alcuni problemi tecnici che provocano black out improvvisi nel centro storico di Fabbrico. Spesso, infatti, di sera la pubblica illuminazione non entra in funzione come dovrebbe. Alcuni residenti segnalano questa situazione in quanto "disincentiva le attività commerciali e non invita certo a frequentare il centro storico alle persone di sera, soprattutto per motivi di sicurezza". Dal municipio rispondono che esiste un problema al quadro elettrico e i tecnici di Enel sono impegnati nel cercare di risolvere il guasto.

Resta il fatto che il problema sembra ripetersi ormai da qualche tempo, interessando in particolare non solo la zona centrale di via Roma ma anche la vicina via De Amicis. Già di recente c’erano state polemiche per la carenza di attrattiva del centro, con locali pubblici che alcune serate avevano chiuso in netto anticipo rispetto al previsto.