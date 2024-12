Black out a ripetizione: proteste

Forti disagi, in questi giorni, per nuovi sbalzi di tensione alle linee elettriche nella zona di Brescello. Già l’altra sera l’intervento di tecnici di Sabar ha permesso di risolvere un guasto alla pubblica illuminazione in via Allende, via Repubblica e strade limitrofe, in centro. Ma anche ieri i problemi sono proseguiti nelle utenze private, in particolare a Brescello, Ghiarole e Lentigione. Alcuni cittadini segnalano potenziali rischi per gli elettrodomestici. Ieri mattina il black out ha interessato pure il semaforo a Lentigione, col rischio di incidenti per l’improvviso spegnimento dell’impianto. Diversi cittadini hanno chiesto l’intervento dei tecnici dei gestori del servizio. E qualcuno si è sentito proporre l’utilizzo di un apparecchio di controllo degli sbalzi di corrente, al costo di 138 euro per 10 giorni.