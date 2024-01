"Black out, siamo vicini ai cittadini"

"Siamo vicini ai concittadini che hanno avuto disagi per disservizi sulla fornitura di energia elettrica e come Comune faremo, per quanto possibile, la nostra parte. Abbiamo ripetutamente inviato segnalazioni all’azienda che è consapevole della situazione e sta apportando tutti gli interventi necessari per risolvere in via definitiva il problema. Ci è stato assicurato che, tempo qualche giorno, la situazione sarà risolta".

Così il sindaco di Campagnola, Alessandro Santachiara, interviene sui ripetuti black out e sbalzi di corrente, di cui il Carlino ha dato notizia ieri, riportando i disagi e i danni agli impianti elettrici lamentati da diversi cittadini. In alcuni casi si sono avuti guasti gravi ad elettrodomestici. Il sindaco di Campagnola invita inoltre i cittadini a segnalare correttamente eventuali disservizi ai canali ufficiali di E-distribuzione, senza limitarsi a porre il problema tramite messaggi sui canali social".

Sulla vicenda interviene anche E-distribuzione, che si dice dispiaciuta per i disagi: "Stiamo lavorando per risolvere definitivamente la problematica che ha interessato la linea di media tensione che alimenta Campagnola. Sono in corso interventi di manutenzione agli impianti, attività di taglio piante che interferiscono sulle linee elettriche e ispezioni all’interno delle cabine secondarie presenti sul territorio. Il piano dei lavori, predisposto dai tecnici dell’azienda elettrica per ripristinare il normale assetto della rete elettrica, terminerà entro questa settimana".

Antonio Lecci