Blackout per la neve in Appennino. La Provincia tuona contro Enel: "Chiarire cosa non ha funzionato"

Un incontro urgente con Enel dopo i disservizi dovuti al maltempo e alle nevicate che hanno colpito da domenica l’Appennino, per chiarire quello che non ha funzionato. E non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del rapporto e della comunicazione nei confronti dei sindaci e delle istituzioni. A chiederlo è il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni in rappresentanza di sindaci dei comuni colpiti – Luca Bolondi (Canossa), Fabrizio Corti (Viano), Stefano Costi (Casina), Emanuele Ferrari (Castelnovo Monti), Franco Palù (San Polo d’Enza), Leonardo Perugi (Toano), Fabio Ruffini (Vetto) Giuseppe Ruggi (Carpineti), Elio Ivo Sassi (Villa Minozzo), Fabio Spezzani (Baiso) e Stefano Vescovi (Vezzano sul Crostolo). I blackout avevano interessato un culmine di oltre quattromila, ma nella serata di martedì le maggiori criticità sono state risolte. Restano ancora alcuni problemi sulla bassa tensione, in alcune zone montane, a macchia di leopardo.

"Con Enel, in questi concitati giorni, i contatti sono stati ovviamente costanti e molto frequenti, anche se non sempre semplici – spiega Zanni tramite una nota – Abbiamo atteso il totale ripristino dell’energia elettrica fornendo all’azienda il massimo della collaborazione, com’era giusto fosse durante l’emergenza, ma ora riteniamo sia doveroso chiarire immediatamente e in maniera netta coi responsabili territoriali di Enel diversi aspetti relativi alla gestione di questa emergenza".

L’obiettivo di Provincia e sindaci è di incontrare Enel già la prossima settimana. "Comprendiamo le difficoltà nell’operare in occasione di eventi meteo di questa portata e ringraziamo i tanti tecnici al lavoro in queste ore, ma l’obiettivo deve essere ora quello di chiarire e fare in modo che eventuali errori o mancanze non si ripetano in futuro", conclude il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, a nome dei sindaci coinvolti, ricordando come già durante le abbondanti nevicate nel 2015 "il nostro territorio avesse subito pesanti conseguenze da un altro prolungato black-out, da cui nacquero accordi con Enel che evidentemente devono ulteriormente essere rivisti da parte dell’azienda per migliorare in azione e comunicazione".

All’epoca – tra il 5 e 6 febbraio 2015 a seguito di un’abbondante nevicata – le mancate erogazioni riguardarono 65mila utenze nella sola provincia reggiana e spinse l’ente a presentare un esposto all’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico (Aeegsi). Nel gennaio 2016 l’Authority aveva chiuso l’indagine conoscitiva riscontrando una non corretta gestione del piano delle emergenze da parte delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica in Emilia-Romagna e la mancata tempestiva informazione agli enti locali.

"Abbiamo accolto in un clima costruttivo la richiesta di questo incontro già fissato per la prossima settimana", fa sapere Enel.