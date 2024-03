Blitz al bar: ladri in fuga col bottino

Ladri in azione giovedì sera ai danni del bar ‘Mirella 2’ in via Emilia Ovest a Rubiera. Per entrare hanno infranto la vetrata della porta d’ingresso e hanno messo a segno il blitz. "Il furto è stato scoperto – racconta la titolare Mirella Lusoli – nella prima mattinata (di ieri) da mio figlio Juri Foria, arrivato sul posto per l’apertura. Verso le 22.30 era scattato l’allarme e, attraverso il controllo delle telecamere, avevo eseguito una verifica a distanza: non era però emerso nulla di sospetto. I ladri sono invece riusciti a mettere a segno il colpo. Hanno preso i soldi del fondo cassa e anche l’incasso, custodito altrove nel locale, della giornata di ieri per un bottino ancora da quantificare con precisione. Hanno provocato danni importanti alla vetrata, già riparata ieri. Disponiamo di un’assicurazione". Sono dunque fuggiti con il malloppo. Ieri mattina sono stati poi allertati i carabinieri e in via Emilia Ovest sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno subito compiuto un sopralluogo: hanno intanto già iniziato le indagini per il reato di furto aggravato a carico di ignoti, per cercare di individuare i responsabili del raid. Si tratta dell’ennesima intrusione furtiva che si registra nelle ultime settimane in un’attività commerciale del comprensorio ceramico reggiano. La scorsa settimana i malviventi avevano già depredato, in un’unica serata-notte, tre attività a Casalgrande. Nei giorni scorsi era stato pure ‘visitato’ dai malintenzionati un bar situato in via Mazzini a Scandiano. Ora una nuova incursione si è verificata sempre nell’area reggiana delle ceramiche: "Siamo ovviamente amareggiati per quello che è successo giovedì sera all’interno del nostro bar", sottolinea Mirella Lusoli.

Matteo Barca