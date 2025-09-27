Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
ReggioEmilia
Blitz al campo nomadi. In uno scatolone c'erano le divise del Sassuolo Calcio
27 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Maxi-operazione all’alba in via Strozzi, impegnati quaranta carabinieri. Al lavoro anche unità cinofile e tecnici Enel, utilizzato un drone . Nove persone sono state denunciate per furto di energia elettrica .

Un allacciamento abusivo alla rete elettrica, per il quale sono state denunciate nove persone. Ma nello storico campo nomadi di via Strozzi – nelle campagne tra San Rigo e San Bartolomeo, alle porte della città – i carabinieri hanno trovato stavolta qualcosa di insolito: uno scatolone contenente un set di divise del Sassuolo Calcio. La provenienza delle magliette del club è ora al vaglio degli inquirenti.

Il blitz dei carabinieri è scattato prima dell’alba del’altro ieri, alle 5,30 del mattino. L’operazione, finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e alla ricerca di armi e refurtiva, ha visto un ampio dispiegamento di forze.

Circa quaranta militari suddivisi in dieci squadre hanno operato sul campo, con il supporto delle unità speciali del 5° reggimento carabinieri di Bologna (Sat), della compagnia di intervento operativo di Firenze (Sio), della Sezione radiomobile, nonché di reparti cinofili e forestali.

All’attività hanno partecipato anche tecnici Enel per il controllo di eventuali allacci abusivi, vigili del fuoco, unità cinofile della polizia provinciale per la ricerca di stupefacenti e un operatore con drone per il monitoraggio aereo.

Il bilancio dell’operazione nel campo nomadi, che molti anni fa fu oggetto di sorta di ’sanatoria’ da parte dell’amministrazione, è significativo: 45 persone identificate, 14 abitazioni sottoposte a verifiche edilizie da parte dei carabinieri forestali e il ritrovamento dello strano scatolone contenente le divise della formazione di Serie A, la cui provenienza sospetta è al vaglio degli investigatori. Nove persone, come si diceva, sono state denunciate con l’accusa di furto di energia elettrica.

