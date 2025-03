Blitz al campo nomadi. Trovati tre etti di hashish. Nei guai due cinquantenni

Da Gattatico al comune capoluogo, i carabinieri hanno seguito la scia lasciata da un giro di spaccio fino a un campo nomadi della città. L’indagine dei militari è partita da una "attenta attività di monitoraggio sugli assuntori di sostanze stupefacenti" e l’attività condotta dai Carabinieri di Gattatico è stata condivisa dalla Procura reggiana, che ha emesso alcuni decreti di perquisizione al campo nomadi in via Antonio di Genova, una laterale di via Gorizia.

Il blitz all’alba di giovedì dei militari di Gattatico, con il supporto dei colleghi di Guastalla e Reggio, unità di rinforzo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia-Romagna” e unità cinofile della Polizia Provinciale e della Polizia Locale delle Unioni della Bassa Reggiana e dell’Appennino Reggiano, ha portato alla denuncia di due uomini di 50 e 51 anni, entrambi residenti a Reggio, per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le perquisizioni delegate, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ai due indagati complessivamente oltre 300 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga tra cui sostanza da taglio e alcune centinaia di euro, ritenute il provento della presunta attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due uomini sono stati quindi condotti in caserma dove, alla luce degli elementi di presunta responsabilità acquisiti a loro carico, sono stati entrambi denunciati alla Procura reggiana in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.