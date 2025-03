Blitz antidroga in campo nomadi di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 7 marzo 2025 – Ancora una volta l’attività di monitoraggio sul consumo di droga ha portato i carabinieri ad alcuni individui residenti a Reggio Emilia, con una perquisizione in un campo nomadi in cui c’era il sospetto ci fosse una illecita attività di compravendita di sostanze stupefacenti. L’indagine è partita dai carabinieri di Gattatico, portando alla città capoluogo. All’alba i carabinieri di Gattatico, con il supporto dei colleghi delle compagnie di Guastalla e Reggio, unità del 5° Reggimento "Emilia-Romagna" e unità cinofile della polizia provinciale di Reggio Emilia e della polizia locale delle Unioni della Bassa Reggiana e dell'Appennino Reggiano, hanno effettuato perquisizioni al campo nomadi finito sotto indagine. L’operazione ha portato alla denuncia di due uomini, rispettivamente di 50 e 51 anni, domiciliari a Reggio Emilia, per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 300 grammi di hashish, quattro grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento della droga tra cui sostanza da taglio e alcune centinaia di euro, ritenutel provento della presunta attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due uomini sono stati condotti in caserma e denunciati alla magistratura. Le indagini proseguono per risalire ad altri canali di rifornimento della sostanza stupefacente.