Blitz antidroga in un casolare: un arresto. Il giudice dispone l’obbligo di firma

Un arresto è stato effettuato nelle scorse ore dalla polizia locale nell’ambito di un blitz antidroga. Gli agenti sono intervenuti nella serata fra mercoledì e giovedì in via Borghetto, a Pratofontana, in una zona dove da tempo venivano segnalate strane frequentazioni e via vai di clienti; in particolare riferite a una casolare che viene usato come rifugio per sbandati e senzatetto. Gli agenti hanno così fatto irruzione nello stabile di campagna – in passato già oggetto di uno sgombero – riuscendo a individuare una persona che è finita in manette. Nella giornata di ieri l’arresto della polizia locale è stato convalidato l’arresto per l’indagato (difeso dall’avvocato Pina Di Credico) ed è stato disposto dal giudice l’obbligo di firma per due volete a settimana davanti alla polizia locale fino alla prima udienza.