Blitz di CasaPound a Mondinsieme: volantini contro lo sportello antirazzista

Reggio Emilia, 25 aprile 2025 – Blitz di CasaPound a Mondinsieme. Gli attivisti del gruppo di estrema destra, nella notte, hanno affisso dei volantini sui cancelli e la facciata del centro interculturale Mondinsieme – fondazione del Comune di Reggio Emilia – in via Marzabotto, nel parco Baden Powell, contro “lo sperpero di denaro pubblico per finanziare lo sportello antirazzista”, tanto discusso nelle settimane scorse.

“In un momento in cui i cittadini di Reggio Emilia chiedono a gran voce interventi reali contro il degrado urbano, la microcriminalità e la crescente percezione di insicurezza, il Comune sceglie di stanziare fondi pubblici per l’apertura dell’ennesimo sportello senza il minimo impatto pratico”, recita una nota di CasaPound.

E ancora: “Un’iniziativa che suona come l’ennesima operazione di facciata, utile forse solo a qualche comunicato autocelebrativo, ma completamente scollegata dalle vere esigenze della città. Quartieri sempre più ostaggio della delinquenza con casi di violenza e insicurezza che leggiamo sui fatti di cronaca ogni giorno. Ci chiediamo quanto, oggettivamente, sia incidente la casistica di violenze figlie del razzismo, tanto da spingere il Comune a finanziare con soldi pubblici tale progetto. Noi, invece, sosteniamo che siano i reggiani ad essere i più colpiti dalle situazioni di degrado e microcriminalità figlia di un'immigrazione incontrollata e massiva”.

Un’incursione che dal centrosinistra è stata presa come una provocazione e un affronto, proprio nel giorno della Festa della Liberazione. “Un gruppo di militanti di Reggio Emilia Tricolore, camerati della ‘Mistica fascista’, hanno affisso manifesti d’odio davanti al Centro Interculturale Mondinsieme. Hanno scelto quel luogo e questa data non a caso”, ha detto Cosimo Pederzoli, segretario provinciale di Sinistra Italiana, che in mattinata ha rimosso i volantini. Sul caso sta indagando la Digos.