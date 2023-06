Blitz dei ladri alla sagra del paese

Oltre ai tanti cittadini desiderosi di divertirsi e di stare insieme, al parco della Villa di Rolo, dove erano in corso eventi religiosi e ricreativi per la sagra dei patroni del paese, sabato sera si sono presentati anche i ladri. Come dimostrano i vari borselli, zainetti e borsette rubati da qualche scaltro malintenzionato. Oltre al denaro – che difficilmente sarà recuperato – i derubati sperano almeno che gli autori dei furti possano aver abbandonato le borse insieme a documenti e altri effetti personali, senza valore per i ladri.

Un appello è stato lanciato dalle vittime, disposte a un compenso in cambio di utili informazioni per riavere i documenti e altri oggetti che si trovavano tra il materiale portato via dai soliti ignoti. Lo scorso fine settimana varie le iniziative per le celebrazioni dei santi patroni a Rolo.