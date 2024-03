Blitz dei ladri in garage e cortili

Un blitz in cortili e garage di abitazioni private si è verificato lo scorso fine settimana a Correggio, in particolare tra via Marzabotto e via Oradour sur Glane, dove almeno una ventina di proprietà sono state ’visitate’ da intrusi, con intenzioni ben poco lecite. Secondo quanto segnalato dai residenti, infatti, il gruppo di malintenzionati risulta essere entrato in numerosi cortili per poi rovistare nelle casette da giardino e nelle autovetture lasciate aperte, fra aree interne e garage, alla ricerca di facile bottino da portare via.

"Al risveglio – racconta uno degli abitanti del quartiere – ci siamo ritrovati con il materiale sottosopra mentre le bici più costose e di interesse economico sono state in parte radunate in strada". Qui, probabilmente, i ladri hanno effettuato una specie di selezione, portandosi via il materiale a cui erano interessati. Tra il bottino figurano biciclette, un veicolo elettrico, ma anche un soffione per le foglie. Si sta verificando attraverso gli impianti di videosorveglianza, montati anche su alcune vetture in sosta in quel quartiere, se possano esservi elementi utili ai carabinieri per poter identificare gli autori delle varie intrusioni e dei furti. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso gruppo di persone che in piena notte, poco dopo le due, ha suonato a diversi campanelli di abitazioni e fatto rumore con il motore di auto, probabilmente prima di allontanarsi dal quartiere. Nei giorni scorsi la stessa zona era stata presa di mira con modalità simili, con il furto di un paio di biciclette. La vittima del furto della bici elettrica, ironicamente, ha esposto un cartello che, rivolto agli autori del blitz, segnala agli stessi ladri che hanno "dimenticato" le chiavi e il caribatteria…

Antonio Lecci