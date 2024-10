Blitz dei ladri nella sede dello United

Ladri in azione ad Albinea ai danni dell’associazione sportiva dilettantistica ‘United Albinea’ e del gruppo cinofilo della Protezione civile. Il raid è stato compiuto martedì notte.

I malviventi hanno ‘visitato’ le strutture utilizzate da ‘United’: "Hanno aperto – racconta il vicepresidente Massimo Tanferri – i magazzini, gli spogliatoi, l’ufficio, l’infermeria e perfino il bar. Per entrare hanno rotto i lucchetti e nel bar hanno invece danneggiato la porta e il pavimento. Per intrufolarsi hanno inoltre tagliato la recinzione della zona del campo sportivo comunale. Hanno rubato dei soldi dalla cassa per un importo di circa 30/40 euro, una cassa-stereo, un flessibile, un decespugliatore, una motosega, un’affettatrice, delle pentole. Complessivamente, tra i danneggiamenti e la refurtiva, hanno causato danni per un importo di circa 2mila euro".

Hanno rovistato nelle strutture con l’obiettivo di cercare soldi, materiali e oggetti da asportare. "Siamo ovviamente molto amareggiati – rimarca Tanferri – per quello che è successo: è importante ricordare che si tratta del secondo furto che purtroppo subiamo recentemente".

I ladri, solamente in agosto, avevano messo a segno un’altra intrusione razziando il macchinario segnalinee campo dell’associazione sportiva dilettantistica. Ieri intanto è stata subito formalizzata la denuncia del furto nella stazione dei carabinieri di Albinea.

La nuova intrusione è stata scoperta ieri mattina.

"Ora, dopo il blitz dell’altra notte, sarà necessario adottare dei provvedimenti – sottolinea il vicepresidente Tanferri –. Stiamo infatti valutando d’installare un sistema di allarme e di posizionare pure le telecamere. Interventi che comporteranno certamente delle spese elevate da sostenere per evitare in futuro altri atti spiacevoli simili. Tanta solidarietà da parte dei cittadini e numerose persone si sono informate dopo la notizia del raid". Martedì notte i malintenzionati hanno anche derubato il container del campo d’addestramento cinofilo della locale Protezione civile. "Hanno preso – riferisce un volontario – un decespugliatore e le radio ricetrasmittenti. Ci siamo accorti del colpo nella tarda mattinata di ieri. Abbiamo informato dell’episodio i carabinieri".

Ad Albinea c’è grande indignazione per i due furti. "Massima vicinanza e solidarietà", ha detto la sindaca Roberta Ibattici. Il gesto è stato condannato anche dal vicesindaco Daniele Menozzi: "Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono immediatamente adoperati per la sistemazione dell’area sportiva per consentire il regolare svolgimento regolare delle attività da parte dei giovani. Come Comune ci siamo subito attivati per supportare United Albinea".

Episodi simili, ai danni di associazioni o gruppi di volontariato, nel passato si sono già registrati in altri comuni della nostra provincia.

Matteo Barca