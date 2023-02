Blitz dei Nas negli ambulatori Multati un pediatra e tre medici

Gestione non corretta dei rifiuti sanitari pericolosi (la cui quantità rinvenuta superava quella prevista dalla normativa per lo specifico smaltimento) e carenze di attrezzature per la corretta conservazione di farmaci e medicinali da somministrare ai pazienti. Sono le irregolarità riscontrate dai Nas di Parma che hanno messo a segno il blitz a sorpresa in cinque studi di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta delle province di Parma e Reggio, nell’ambito di alcuni recenti controlli mirati, anche in ottica di prevenzione.

Ai professionisti sanitari che vi operavano – un pediatra e tre medici di base reggiani e un medico di medicina generale di Parma – sono state contestate violazioni che hanno comportato multe per oltre venticinquemila.

Le situazioni irregolari sono state inoltre segnalate anche alle Aziende sanitarie uniche locali di competenza territoriale per i relativi provvedimenti di ripristino delle condizioni a norma di legge e di eventuali richiami o provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici professionisti.

Riguardo al nostro territorio, nello specifico, sono stati contestati quattro verbali di sanzione amministrativa da 5.166 euro – come da tariffario previsto dalla normativa vigente – per ciascuno dei medici che lavoravano nei quattro ambulatori: tre in città e uno nel comprensorio ceramico reggiano.

Nell’ambito dei controlli effettuati dal nucleo anti sofisticazione sanitaria del comando carabinieri di tutela alla salute di Parma, sono stati ispezionati i locali di 48 ambulatori in tutta l’Emilia: di qua e di là dall’Enza, ma anche nei territori di Piacenza e Modena.

