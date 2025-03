Blitz dei Nas nelle strutture ricettive. Sigilli a un affittacamere abusivo

Un affittacamere abusivo chiuso, una multa per carenze igienico-sanitarie riscontrate in un hotel e una diffida al titolare di un albergo per mancate ottemperanze sui tariffari. È il bilancio di una serie di ispezioni dei Nas, impegnati nei controlli nell’ambito del rispetto delle normative nelle strutture ricettive di Reggio e provincia. Nel dettaglio, nel capoluogo, i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno fatto un blitz in una struttura autorizzata come appartamento ammobiliato per uso turistico, che tuttavia risultava operare come affittacamere, senza però averne i requisiti previsti per legge. Le irregolarità sono state segnalate al Comune che ha disposto la cessazione dell’attività.

In un hotel, sempre della città inoltre, è stata riscontrata l’omessa esposizione della tabella regionale dei prezzi ed è stata emessa una diffida nei confronti del legale responsabile.

Nella Bassa infine, i militari del hanno effettuato un’ispezione presso un albergo dove sono state accertate carenze igieniche e strutturali: presenza di ragnatele sulle pareti, polvere sotto gli arredi, impianto di conservazione alimenti danneggiato, strutture murarie in cattivo stato e ringhiera scorrimano delle scale instabile. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria di mille euro.

I controlli di questi giorni hanno riguardato anche le città vicine della regione. A Modena il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione dell’attività di un B&B per diverse irregolarità, tra cui il mancato protocollo di gestione del rischio legionellosi. Mentre a Parma è stato diffidato il titolare di un hotel che aveva omesso l’esposizione del Cin (codice identificativo nazionale) e della tabella dei prezzi.