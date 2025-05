Blitz del Nas: trovati due lavoratori in nero, carenze igieniche e alimenti scaduti

Due lavoratori in nero, sporcizia e carenze igienico sanitarie, alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione.

Un pubblico esercizio la mattina di venerdì 16 è stato chiuso dai carabinieri di Sant’Ilario che hanno svolto l’operazione insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio e del Nas di Parma. Al titolare - un uomo di 68 anni - sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per circa 11mila euro. Sequestrati 21 chili di cibo; emesso un provvedimento di sospensione dell’attività. L’attività dei carabinieri ha preso spunto da una prima ricognizione, i cui esiti approfonditi e vagliati hanno poi portato al blitz mirato dell’altra mattina. I militari come sempre in questi casi non hanno reso noto il nome dell’esercizio (non si sa nemmeno se sia un bar, un ristorante o un negozio), ma all’interno sono stati trovati sia generi alimentari che preparazioni gastronomiche in cattivo stato di conservazione.

f.c.