Operazione Last, 130 poliziotti alle Ex Reggiane: 38 persone arrestate

Reggio Emilia, 25 giugno 2024 – Maxi blitz antidroga a Reggio Emilia: dalle prime ore dell’alba, 130 poliziotti stanno passando al setaccio l’area dismessa delle Ex Reggiane, storico epicentro dello spaccio cittadino. Sono 38 le misure cautelari per traffico di stupefacenti, detenzioni di armi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L'Operazione Last – così si chiamano le indagini che hanno portato al blitz di questa mattina – ha preso origine dai controlli delle ex Reggiane che, fino allo sgombero avvenuto nel settembre 2021, rappresentava la piazza di spaccio più grossa di Reggio. Sono quattro i filoni d’indagine che hanno acceso i riflettori sull’area dismessa, confluite in altrettante operazioni mirate (Exit, Rexit, Trexit e Piazzale Pulito).

Lo sgombero delle Ex Reggiane

Già due anni fa, la polizia aveva arrestato 22 persone in flagranza di spaccio, sequestrando oltre 11 chili di stupefacente, soprattutto cocaina, 41mila euro in contanti e quattro armi comuni da sparo, di cui due clandestine. Era stata anche chiusa una una pizzeria cittadina dove era stata documentata dagli investigatori l'attività di spaccio.

Alle 11, i dettagli dell’operazione

I dettagli dell’operazione di oggi verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla questura di Reggio Emilia. A spiegare i contorni del blitz, saranno il procuratore Calogero Gaetano Paci e il questore Giuseppe Maggese.

Notizia in aggiornamento