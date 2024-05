Blitz in due bar nella notte: fa razzìa di soldi, vino e dolci

Non ha rubato solo denaro, ma anche molti dolciumi e quattro cartoni di vino. In una notte ha colpito due bar di Canossa, i carabinieri sono riusciti ad identificarlo: si tratta di un 41enne di origine albanese, ora denunciato alla Procura per furto aggravato continuato. Importante nell’indagine l’uso della tecnologia e il coordinamento polizia-carabinieri tramite database informatici. L’indagine dei militari di San Polo è stata tanto veloce quanto efficace: il raid notturno nei locali pubblici è avvenuto la notte del 24 aprile scorso, delle scorse ore il deferimento alla magistratura del 41enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo si è recato a bordo di un’auto rubata presso i due obiettivi per poi scenderne con il volto nascosto con un passamontagna; quindi, con l’ausilio di un attrezzo (probabilmente un piede di porco), aveva attuato l’effrazione delle porte d’ingresso introducendosi nei due bar, distanti fra loro poche centinaia di metri, riuscendo ad asportare complessivamente 150 euro in contanti (circa 80euro in moneta in un locale, il resto nell’altro), vino e molti dolci. Di fatto, aveva causato più danni di quello che in realtà è riuscito ad insaccare come bottino. I proprietari dei due esercizi commerciali, dopo qualche ora, al mattino, avevano scoperto il furto e allertato i carabinieri, presentandosi a sporgere denuncia. Dal sopralluogo era emerso che il raid dell’albanese era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza poste sia presso uno dei locali che lungo il parcheggio dell’altro locale. Grazie alle riprese si è riusciti a individuare la targa del veicolo in uso al presunto ladro, scoprendo che l’autovettura risultava essere oggetto di furto. A seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che la vettura era stata controllata proprio la stessa notte del 24 aprile dalla squadra mobile della Questura di Parma, circa 90 minuti dopo i due furti commessi nei bar di Canossa. Si è così risaliti all’albanese, che è residente nel reggiano e che ora deve rispondere del reato di furto aggravato. Gli accertamenti relativi al procedimento aperto dalla Procura, diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi relativi alle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

f. c.