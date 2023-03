Blitz in venti aziende Cinque attività sospese

Cinque attività sospese, sette lavoratori trovati in ‘nerò, dodici imprenditori denunciati e sanzioni per oltre 80mila euro complessivi. Sono i numeri dei controlli effettuati nel Reggiano dai carabinieri del comando per la tutela del lavoro e nucleo ispettorato, dai militari del comando provinciale e dai carabinieri forestali. Coordinati dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci hanno ispezionato venti aziende, identificando 97 lavoratori, nell’ambito del contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dei pubblici esercizi in tutta la provincia. Nel dettaglio, nel Comune di Correggio, è stato adottato un provvedimento urgente di sospensione di un cantiere edile per la realizzazione di un’attività commerciale-artigianale; su venti posizioni lavorative una è risultata essere irregolare. Inoltre sono state accertate gravi violazioni in materia di sicurezza: al titolare della ditta esecutrice, sono state elevate sanzioni per oltre 18mila euro. A Reggio città è stato denunciato e multato un imprenditore agricolo per oltre 11mila euro per non aver assicurato un’adeguata formazione ai lavoratori. Stesse contestazioni mosse anche ad un’azienda agricola del Comune di Scandiano dove sono state riscontrate irregolarità in materia di salute e sicurezza, nonché l’assenza del documento di valutazione dei rischi e l’inadeguata formazione ai lavoratori: il datore di lavoro è stato deferito e sanzionato di 24mila euro.

Sempre a Scandiano, è stata disposta la chiusura di un’autocarrozzeria è stato trovato un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno nonché sono emerse gravi violazioni in materia di prevenzione: il titolare è stato sanzionato per oltre ottomila euro. Nel Comune di Casalgrande invece è stata elevata una contravvenzione per oltre diecimila euro ad un bar che non aveva il documento della valutazione dei rischi.