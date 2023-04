Blitz in zona stazione Sgomberato un edificio occupato da 4 abusivi Allontanati dalla città

Blitz delle forze dell’ordine per l’ennesimo sgombero, in zona stazione, di un edificio abbandonato occupato abusivamente. Quattro le persone trovate all’interno di un edificio di via Chiesi, tutte risultate essere regolari sul territorio. Due di loro sono stati colpiti da un ordine di allontanamento dalla città di Reggio.

L’operazione congiunta tra il personale del posto di polizia di via Turri e dei vigili urbani rientra nell’ambito dei controlli a tappeto voluti dal questore Giuseppe Ferrari su tutto il quartiere al fine di reprimere e prevenire fenomeni di illegalità. I bivacchi sono nel mirino degli inquirenti ormai da mesi, nei quali sono stati già diversi gli sgomberi messi a segno tra viale Ramazzini e alle strade attorno ai binari. In particolare anche il fenomeno degli affitti in nero – a prezzi fuori mercato – in tuguri nei quali vengono ricavati appartamenti di fortuna. Per questo gli investigatori stanno ulteriormente approfondendo lo stabile in cui hanno sorpreso i quattro.

Nei giorni scorsi, nell’ambito semore dei servizi straordinari, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto numerosi controlli; nel dettaglio, su 290 persone – alcune delle quali con precedenti di polizia – e 71 veicoli incappati in quattro distinti posti di blocco, oltre a due esercizi pubblici passati al setaccio.

Sotto la lente d’ingrandimento è finito piazzale Marconi dove nelle settimane scorse i residenti avevano anche segnalato una baby gang che si aggirava con un cane di grossa stazza, senza museruola e che terrorizzava i cittadini nonché le attività commerciali. E proprio nella stessa zona, un uomo è risultato sprovvisto di documenti; accompagnato in questura e sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, identificato in un 31enne, al termine degli accertamenti gli è stata contestata la violazione del regolamento di Polizia Urbana con contestuale ordine di allontanamento.

Stesso provvedimento per un 34enne, senza fissa dimora, fermato in via Turri nel tardo pomeriggio di mercoledì. Mentre un 44enne, fermato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato denunciato per violazione del Dacur, ossìa il divieto di mettere piedi nella zona di cui era già stato destinatario dieci giorni fa. In tarda serata, sempre di mercoledì, intorno alle 23,20, è arrivata una segnalazione dall’Hotel San Marco riguardo ad una persona che, pur non essendo un ospite, si rifiutava di uscire dall’albergo. Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra Volante. Gli agenti hanno bloccato il 43enne – già noto alle forze dell’ordine – il quale versava in un evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo non aveva danneggiato nulla, ma aveva bussato ripetutamente a molte camere dell’hotel al fine di chiedere l’elemosina. L’uomo è stato allontanato più volte, ma continuava a infastidire i passanti. La polizia lo ha deferito per ubriachezza molesta e sanzionato in ottemperanza delle recenti normative in materia di sicurezza urbana.

Risultati che sono frutto della decisione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presa in Prefettura lo scorso lunedì, di rafforzare ulteriormente i controlli in zona stazione, tramite il coinvolgimento di personale di questura, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, in modo da prevenire i reati che possono influire sulla sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

dan. p.